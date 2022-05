Kuriosum: Burgenland Energie hat einen deutschen Namensvetter

Die Umbenennung von Energie Burgenland AG in Burgenland Energie AG hat in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt, besonders die ÖVP hat das Rebranding scharf kritisiert und von Geldverschwendung gesprochen, der Landesenergieversorger hat das energisch zurückgewiesen.

Wobei: So neu ist der Name nicht. In der deutschen Stadt Zeitz hat die Burgenland Energie GmbH ihren Sitz und ist nach eigenen Angaben „seit 2009 als Partner im Bereich der Energiedienstleistungen für Unternehmen im Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt tätig“. Zeitz befindet sich im Burgenlandkreis (vergleichbar unseren Bezirken) des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

Keine Verwechslungsgefahr

Bei der burgenländischen Burgenland Energie wusste man von der Existenz des deutschen Namensvetters wird auf KURIER-Anfrage versichert. Eine Verwechslungsgefahr sieht man ebenso wenig – nicht nur, weil die eine AG, die andere GmbH ist – wie ein Konkurrenzverhältnis. Deshalb fürchtet man in der Eisenstädter Kasernenstraße auch keinen Namensrechtsstreit.

Übrigens: In Berlin gab es von 1884 bis 2009 einen Energieversorger namens Bewag. Im Burgenland ist die Energie Burgenland 2012 aus der Fusion von (hiesiger) Bewag und Begas entstanden.

Alte Bewag-Schilder hängen im Burgenland immer noch, und in Berlin wohl auch.THOR