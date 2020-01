Wirtschaftsbund: Mindestlohn soll kein Massenphänomen werden

Ob man dem Landeshauptmann eines kleinen Bundeslandes damit nicht zu große Bedeutung beimesse, wollte der KURIER wissen: Doskozil sei „eine gewichtige Stimme in der Sozialdemokratie“, so Egger. Zudem könnte er mit seinem Vorstoß im Burgenland auch „Landeshauptleute-Kollegen unter Druck setzen“, bundesweit gebe es schließlich 350.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Und 1.700 Euro netto bedeuteten für den Arbeitgeber Kosten von 3.400 Euro – und die „muss man erst erwirtschaften“, betont Egger. Die Gehaltsverhandlungen sollten deshalb in den Händen der Sozialpartner bleiben, so der Wirtschaftsbündler.