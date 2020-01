Doskozil: "Ich bin gern für die Zukunft der Sozialdemokratie verantwortlich"

Hans Peter Doskozil (49) möchte bei der Landtagswahl gegenüber den 41,9 Prozent von 2015 zulegen und der Bundes-SPÖ zugleich den Weg aus der Krise weisen. Bei den Swaps könnte das Land viel verlieren, im Rechtsstreit mit Investor Michael Tojner viel gewinnen. Und die von seinem Vorgänger Hans Niessl verfügte Verkleinerung der Landesregierung von sieben auf fünf Mitglieder möchte Doskozil gleich wieder zurücknehmen. Mit wem als Koalitionspartner? „Jeder ist willkommen“.

KURIER: Sie erteilen der Bundes-SPÖ gern Ratschläge. Da könnte sich am Wahlabend mancher in der Zentrale die Hände reiben – wenn die „Liste Doskozil“ nicht zulegt.

Hans Peter Doskozil: Wenn es so jemanden geben sollte, werden wir uns besonders ins Zeug legen, um diesen Damen und Herren in der Löwelstraße keine Freude zu machen.

Am 26. Jänner scheint es nicht nur um die Zukunft des Landes zu gehen, sondern auch um den Kurs der Sozialdemokratie. Warum lehnen Sie sich so weit hinaus?

Ich bin gern für die Zukunft der Sozialdemokratie verantwortlich. Wir hätten‘s uns leicht machen und unsere Themen Mindestlohn, Bio-Wende, Pflege und Gratis-Kindergarten in ein Wahlprogramm gießen können. Aber wir wollten all das schon vor der Wahl umsetzen, um am 26. Jänner daran gemessen zu werden. Das verstehe ich unter glaubwürdiger Politik. Die Menschen müssen wissen, was sie an der Sozialdemokratie haben. Das Ergebnis bei der Nationalratswahl (mit 21,2 Prozent fuhr die SPÖ das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein, Anm.) zeigt, dass viele das nicht mehr wissen. Jetzt muss man die SPÖ ganz massiv aufrütteln.

Das von Ihnen erhoffte Plus als Weckruf für die Bundespartei, auf den pannonischen Weg einzuschwenken?

Ich hoffe, viele in der SPÖ erkennen, dass unsere Themen die richtigen sind. Selbstverständlich müsste auch die Bundes-SPÖ auf diese Themen setzen.

Und die rot regierten Länder Wien und Kärnten?

Das wäre mein Wunsch, aber es ist nicht meine Aufgabe, den Kollegen Michael Ludwig und Peter Kaiser etwas auszurichten.

Ist Pamela Rendi-Wagner die SPÖ-Vorsitzende, die für Mindestlohn & Co steht?

Warum nicht? Man muss nur die Gabe besitzen, die Themen zu erkennen, die den Menschen wichtig sind. Innerhalb der SPÖ müssen wir zunächst die inhaltlichen Fragen über den Kurs klären und danach diskutieren, wer die richtige Frau oder der richtige Mann an der Spitze ist.

Ist die Kommunikation zwischen Ihnen und Rendi-Wagner respektvoll?

Ja, schon.