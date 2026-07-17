50 Jahre Wiesen: Diese Weltstars kommen zum Jubiläum

Die Nacht war oft noch lange nicht vorbei, wenn auf der Bühne die letzten Töne verklungen waren. Am Campingplatz in Wiesen flackerten die Lagerfeuer, irgendwo lief Musik, Menschen saßen zusammen – und nicht selten war die Party dort größer als am Festivalgelände. Größte Besonderheit: Das großflächige Zelt deckt Bühne und einen Großteils des Bereichs davor ab und gilt als eine der größten wetterfesten Outdoor-Locations in Europa. Wer damals dabei war, erinnert sich oft an ein Gefühl zurück: dass Wiesen mehr war als nur ein Veranstaltungsort.

An diese Zeiten knüpft das One Love Festival an, das am 7. und 8. August in Wiesen sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Rund 3.500 nationale und internationale Besucher werden erwartet. Auf der Bühne stehen unter anderem Alpha Blondy & The Solar System und The Wailers.

Drei Bühnen am Gelände

Gespielt wird auf mehreren Bühnen – von der Main Stage über eine Second Stage bis zur Dub Area im Grünen. Das Programm reicht vom Nachmittag bis in den frühen Morgen – inklusive Workshops, Gesprächsrunden sowie Angebote für Kinder und Familien.