Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Musik

50 Jahre Wiesen: Diese Weltstars kommen zum Jubiläum

„One Love“ knüpft an legendäre Zeiten am einzigartigen Gelände an.
Michael Pekovics
17.07.2026, 13:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Frau sitzt auf einer Wiese; im Hintergrund sind weiße Zelte zu sehen.

Die Nacht war oft noch lange nicht vorbei, wenn auf der Bühne die letzten Töne verklungen waren. Am Campingplatz in Wiesen flackerten die Lagerfeuer, irgendwo lief Musik, Menschen saßen zusammen – und nicht selten war die Party dort größer als am Festivalgelände. Größte Besonderheit: Das großflächige Zelt deckt Bühne und einen Großteils des Bereichs davor ab und gilt als eine der größten wetterfesten Outdoor-Locations in Europa. Wer damals dabei war, erinnert sich oft an ein Gefühl zurück: dass Wiesen mehr war als nur ein Veranstaltungsort.

An diese Zeiten knüpft das One Love Festival an, das am 7. und 8. August in Wiesen sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Rund 3.500 nationale und internationale Besucher werden erwartet. Auf der Bühne stehen unter anderem Alpha Blondy & The Solar System und The Wailers.

Drei Bühnen am Gelände

Gespielt wird auf mehreren Bühnen – von der Main Stage über eine Second Stage bis zur Dub Area im Grünen. Das Programm reicht vom Nachmittag bis in den frühen Morgen – inklusive Workshops, Gesprächsrunden sowie Angebote für Kinder und Familien.

Kultur im Burgenland

Aktuelle Nachrichten zum Thema

„One Love“ knüpft an legendäre Zeiten am einzigartigen Gelände an.
Weiterlesen
Der Kultur Sommer Güssing 2026 wurde im neuen Kulturzentrum feierlich eröffnet.
Weiterlesen
Christoph Krutzler wird neue Stimme der VBB. Künftig erzeugt KI Bus- und Stationsansagen mit seiner Stimme - so wie in den ÖBB mit Chris Lohner.
Weiterlesen
Kalte Nacht, viele Einsätze und ein später Headliner: So verlief der Auftakt beim Nova Rock.
Weiterlesen
Nova Rock gestartet: 200.000 Fans erwartet. Auftakt in Nickelsdorf mit Volbeat, Shmiffy und ruhiger Anreise.
Weiterlesen

Wiesen gilt seit Jahrzehnten als einer der prägenden Orte der österreichischen Festivalkultur. Bereits in den 1970er-Jahren entwickelte sich die Gemeinde zu einem Zentrum für Livemusik. Daraus entstand ein Standort, der über Jahre hinweg tausende Besucher anzog.

Diese Entwicklung ist Teil einer breiteren Festivaltradition im Burgenland. Von Wiesen über Eisenstadt bis nach Nickelsdorf hat sich das Bundesland als fixer Bestandteil der österreichischen Musiklandschaft etabliert – wiesen.at.M. Pekovics

Mattersburg Musik Burgenland Kultur
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare