50 Jahre Wiesen: Diese Weltstars kommen zum Jubiläum
Die Nacht war oft noch lange nicht vorbei, wenn auf der Bühne die letzten Töne verklungen waren. Am Campingplatz in Wiesen flackerten die Lagerfeuer, irgendwo lief Musik, Menschen saßen zusammen – und nicht selten war die Party dort größer als am Festivalgelände. Größte Besonderheit: Das großflächige Zelt deckt Bühne und einen Großteils des Bereichs davor ab und gilt als eine der größten wetterfesten Outdoor-Locations in Europa. Wer damals dabei war, erinnert sich oft an ein Gefühl zurück: dass Wiesen mehr war als nur ein Veranstaltungsort.
An diese Zeiten knüpft das One Love Festival an, das am 7. und 8. August in Wiesen sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Rund 3.500 nationale und internationale Besucher werden erwartet. Auf der Bühne stehen unter anderem Alpha Blondy & The Solar System und The Wailers.
Drei Bühnen am Gelände
Gespielt wird auf mehreren Bühnen – von der Main Stage über eine Second Stage bis zur Dub Area im Grünen. Das Programm reicht vom Nachmittag bis in den frühen Morgen – inklusive Workshops, Gesprächsrunden sowie Angebote für Kinder und Familien.
Kultur im Burgenland
Aktuelle Nachrichten zum Thema
Wiesen gilt seit Jahrzehnten als einer der prägenden Orte der österreichischen Festivalkultur. Bereits in den 1970er-Jahren entwickelte sich die Gemeinde zu einem Zentrum für Livemusik. Daraus entstand ein Standort, der über Jahre hinweg tausende Besucher anzog.
Diese Entwicklung ist Teil einer breiteren Festivaltradition im Burgenland. Von Wiesen über Eisenstadt bis nach Nickelsdorf hat sich das Bundesland als fixer Bestandteil der österreichischen Musiklandschaft etabliert – wiesen.at.M. Pekovics
Kommentare