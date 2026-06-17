Neue Stimme in den VBB-Bussen: Krutzler als Burgenlands Chris Lohner

Christoph Krutzler ist die neue Stimme der Verkehrsbetriebe Burgenland. In einem Studio im Südburgenland fanden dieser Tage die Aufnahmen für die künftigen Ansagen in Bussen und Stationen statt. Dabei spricht der Schauspieler nicht jede künftige Durchsage einzeln ein. Die Aufnahmen dienen als Datenmaterial für eine Künstliche Intelligenz, die Krutzlers Stimme klonen kann. Neue Stationsnamen und Ansagen sollen dadurch künftig automatisch erzeugt werden.

Für das KI-Training musste Krutzler ungewöhnliche und teils witzige Texte einlesen. Darin kamen auch burgenländische Ortsnamen wie Kleinzicken, Deutsch Tschantschendorf oder Zurndorf vor. „Die Texte sind zum Teil so arg, dass ich glatt überlege, eine Lesung damit zu machen“, scherzt Krutzler zwischen den Aufnahmen. Die Einladung, offizielle Stimme der VBB zu werden, nahm der gebürtige Südburgenländer gerne an. Als neuer künstlerischer Leiter der Sparte Erwachsenentheater in den Kulturzentren Burgenland ist Krutzler zugleich viel beschäftigt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verkehrsbetriebe Burgenland Christoph Krutzler spricht die neuen Ansagen der Verkehrsbetriebe Burgenland ein.