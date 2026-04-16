Verkehrsbetriebe setzen drei neue Elektrobusse im Südburgenland ein

Die Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) nehmen drei neue Elektrobusse in Betrieb. Eingesetzt werden die barrierefreien 20-Sitzer im Südburgenland auf den Linien B27 zwischen Jennersdorf und Güssing, B3 (Stegersbach-Rudersdorf) und B4 (Markt Allhau-Pinkafeld). Die Busse wurden vom Hornsteiner Unternehmen K-Bus zugekauft.

Acht Meter ist der neue Elektrobus lang. Aufgebaut hat ihn das Unternehmen K-Bus im eigenen Werk in Slowenien auf Basis eines Iveco. Angetrieben wird der 20-Sitzer von einem 140 kW starken E-Motor. Mit der 111 kWh großen Batterie hat der Heckniederflurbus je nach Einsatzgebiet eine Reichweite von 200 bis 300 Kilometer.

Sitzen oder Stehen

„Umweltfreundlich und vielseitig“, nennt VBB-Geschäftsführer Johannes Jandrisevits den neuen Bus und verweist auf die Rollstuhl-Rampe und den für den Rollstuhltransport vorgesehenen Platz beim hinteren Einstieg.