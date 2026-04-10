Mobilität

Burgenland: Das Gehen soll im "Land der Autos" wichtiger werden

Schritt für Schritt zu mehr Bewegung. Land setzt auf neue Strategie und präsentiert Masterplan.
Michael Pekovics
10.04.2026, 11:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Kind in gelber Mütze hält die Hände zweier Erwachsener und spaziert mit ihnen auf einem sonnigen Weg.

Das Land Burgenland will mit einer neuen Strategie mehr Menschen zum Zufußgehen im Alltag animieren. Grundlage ist der beschlossene Masterplan „Burgenland zu Fuß“, der Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Beratungen für Gemeinden und Verbesserungen der Infrastruktur vorsieht.

Laut Zahlen des Infrastrukturministeriums gehen 72,3 Prozent der Burgenländer täglich mindestens fünf Minuten zu Fuß, 62,3 Prozent tun das gerne. Damit liegt das Bundesland unter dem österreichweiten Schnitt. „Diese Werte und die Dauer wollen wir steigern. Das ist das Ziel“, betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Gleichzeitig ist die Pkw-Dichte mit 692 pro 1.000 Einwohner die höchste aller Bundesländer – mit einem Nord-Süd-Gefälle: rund 650 Pkw pro 1.000 Einwohner im Bezirk Neusiedl am See, über 720 im Bezirk Güssing. Ziel ist es, Sicherheit, Erreichbarkeit, Komfort und Zufriedenheit beim Gehen zu erhöhen, erklärte Dorner. Das sei nicht nur für die Gesundheit wichtig, sondern auch für den Klimaschutz.

Bündel an Maßnahmen

Zur Bewusstseinsbildung sind Aktionen und die Kampagne „Burgenland zu Fuß“ geplant. Zudem soll die Zusammenarbeit mit Ärzten intensiviert werden, betonte Christine Zopf-Renner, Leiterin der Mobilitätszentrale. Gemeinden erhalten Unterstützung bei Schulwegprojekten, Fußverkehrskonzepten, Fußgänger- und Begegnungszonen, verkehrsberuhigten Orten sowie klimafitter Straßengestaltung.

Drei Personen stehen vor einer Wand mit „Land Burgenland“-Schriftzug und halten Broschüren sowie ein rundes Schild mit „Burgenland zu Fuß“.

Hutter, Zopf-Renner und Dorner (v.li.) bei der Präsentation.

Mobilität im Burgenland: Weniger Bus, mehr „Bast“ im Sommer
Ab 2026 fahren die Burgenland-Busse auch elektrisch
Es geht doch: Im Burgenland ist man am liebsten zu Fuß unterwegs

Auch die fußläufige Erreichbarkeit von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel soll verbessert werden. Der Masterplan verfolgt mehrere Zielsetzungen: Mehr Menschen sollen regelmäßig und gerne zu Fuß gehen, sich dabei sicher fühlen und wichtige Alltagsziele gut erreichen können. Zudem sind barrierefreie Infrastruktur und eine positive Wahrnehmung des Gehens angestrebt.

Aus medizinischer Sicht bringt regelmäßiges Gehen zahlreiche Vorteile. Bei der Präsentation des Masterplans am Donnerstag verwies Umweltmediziner Hans-Peter Hutter auf gesteigertes Wohlbefinden, bessere Stressresilienz, Fitness und kognitive Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig werde das Risiko von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie bestimmten Krebs- und Demenzarten reduziert.

Die nächsten Aktionen sind für den 27. April, dem zweiten österreichischen Tag des Zu-Fuß-Gehens geplant.

Eisenstadt Oberwart Neusiedl am See Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare