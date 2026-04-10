Burgenland: Das Gehen soll im "Land der Autos" wichtiger werden

Das Land Burgenland will mit einer neuen Strategie mehr Menschen zum Zufußgehen im Alltag animieren. Grundlage ist der beschlossene Masterplan „Burgenland zu Fuß“, der Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Beratungen für Gemeinden und Verbesserungen der Infrastruktur vorsieht. Laut Zahlen des Infrastrukturministeriums gehen 72,3 Prozent der Burgenländer täglich mindestens fünf Minuten zu Fuß, 62,3 Prozent tun das gerne. Damit liegt das Bundesland unter dem österreichweiten Schnitt. „Diese Werte und die Dauer wollen wir steigern. Das ist das Ziel“, betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Gleichzeitig ist die Pkw-Dichte mit 692 pro 1.000 Einwohner die höchste aller Bundesländer – mit einem Nord-Süd-Gefälle: rund 650 Pkw pro 1.000 Einwohner im Bezirk Neusiedl am See, über 720 im Bezirk Güssing. Ziel ist es, Sicherheit, Erreichbarkeit, Komfort und Zufriedenheit beim Gehen zu erhöhen, erklärte Dorner. Das sei nicht nur für die Gesundheit wichtig, sondern auch für den Klimaschutz. Bündel an Maßnahmen Zur Bewusstseinsbildung sind Aktionen und die Kampagne „Burgenland zu Fuß“ geplant. Zudem soll die Zusammenarbeit mit Ärzten intensiviert werden, betonte Christine Zopf-Renner, Leiterin der Mobilitätszentrale. Gemeinden erhalten Unterstützung bei Schulwegprojekten, Fußverkehrskonzepten, Fußgänger- und Begegnungszonen, verkehrsberuhigten Orten sowie klimafitter Straßengestaltung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS Hutter, Zopf-Renner und Dorner (v.li.) bei der Präsentation.