Mobilität im Burgenland: Weniger Bus, mehr „Bast“ im Sommer

Sammeltaxi-System Bast

Konkret bleiben die stark frequentierten überregionalen B-Linien bestehen, das Angebot wird sogar ausgebaut. Gleichzeitig wird der regionale Linienbusverkehr in dünn besiedelten Flächengemeinden deutlich reduziert – dort, wo das Fahrgastaufkommen als gering eingestuft wurde. Stattdessen soll das Anrufsammeltaxi-System Bast eine tragendere Rolle übernehmen: Es wird „substanziell erweitert“ und an die Wünsche der Nutzer angepasst. Ab September sollen die Linienbusse wieder in „nahezu gewohntem Umfang“ verkehren.