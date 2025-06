Bekannter Stift-Hersteller schließt Standort und zieht ins Burgenland

„Der Schritt, in die neueste Technologie zu investieren und damit unsere gesamte Produktion im Burgenland zu konzentrieren, ist für uns notwendig geworden“, erklärte Geschäftsführer Bernhard Payer. Der Betrieb stehe in einem hochkompetitiven Umfeld, das heimische Produktion zunehmend unter Druck setze. Graz, wo seit 1919 produziert wurde, sei baulich, technologisch und genehmigungsrechtlich an seine Grenzen gestoßen. Die Nähe zu Wohngebieten habe Genehmigungsverfahren zusätzlich erschwert.

Angebot & Sozialplan

Mit dem Rückzug aus der Steiermark verliert Graz einen historischen Fertigungsstandort. Betroffen sind 33 Mitarbeitende. Ihnen wurde ein Wechsel an die burgenländischen Standorte angeboten. Für jene, für die dies nicht möglich ist, wird in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein Sozialplan erarbeitet. Eine Frühwarnmeldung beim AMS ist in Vorbereitung. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Jolly über viele Jahre mit ihrem Wissen und ihrer Sorgfalt geprägt“, so Payer. Der Übergang solle „bestmöglich, fair und transparent“ gestaltet werden.