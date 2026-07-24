Kunstsymposium rückt Veränderung in den Fokus
Das 26. Kunstsymposium des eu-art-network findet von 14. bis 21. August auf der Friedensburg Schlaining statt. Unter dem Titel „Veränderung … das stete Ungewisse“ arbeiten 22 Künstler*innen aus 9 Nationen acht Tage lang an ihren Projekten und präsentieren anschließend ihre Ergebnisse.
Das Symposium widmet sich der Auseinandersetzung mit Veränderung als konstantem Prozess. Ausgangspunkt sind Überlegungen, die von historischen Entwicklungen bis zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen reichen. Dabei wird auch auf Spannungsfelder verwiesen, in denen Veränderungen als Fortschritt, aber ebenso als Unsicherheit wahrgenommen werden.
Am diesjährigen Symposium nehmen 22 Künstlerinnen und Künstler teil, darunter auch drei Literaten. Die Gruppe setzt sich aus elf Frauen und elf Männern aus insgesamt neun Ländern zusammen.
Projektkoordinator Horst Horvath betonte beim Pressegespräch die internationale Entwicklung des Netzwerks: „Das eu-art-network hat in der Zwischenzeit eine internationale Dimension angenommen und strahlt weit über das Burgenland und Österreich hinaus. Wichtig ist auch zu betonen das wir seit Beginn an neben öffentlichen Unterstützungen auch auf eine Vielzahl an Privaten Sponsoren zählen können.“
Auch Vorsitzende Elke Mischling verwies auf die Entwicklung des Symposiums: „Seit der Gründung des eu-art-network-Symposiums waren rund 400 Künstlerinnen und Künstler aus 48 Ländern dabei. Ein derartiges Symposium ist in ganz Europa nicht zu finden.“
Künstlerischer Leiter Wolfgang Horwath unterstrich die thematische Ausrichtung: „Jährlich stellen das Symposium unter ein aktuelles Thema, das die Menschen bewegt – heuer »Veränderung … das stete Ungewisse« - an dem 22 Künstlerinnen und Künstler aus 9 Nationen in Schlaining arbeiten werden.“
Claudia Priber von den KBB – Kultur-Betriebe-Burgenland verwies auf den Veranstaltungsort: „Das das internationale Symposium nun bei uns auf der Friedensburg Schlaining sein neues Zuhause gefunden hat freut uns sehr den auch hier wird der internationale Diskurs gelebt.“
Kultur im Burgenland
Aktuelle Nachrichten zum Thema
Die Vernissage und Präsentation der Ergebnisse des 26. Kunstsymposiums findet am Freitag, 21. August 2026, um 18:30 Uhr auf der Friedensburg Schlaining statt. Die Eröffnung erfolgt in Vertretung von Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil durch LAbg. Mag. Christian Drobits.
Die Ausstellung ist von 22. bis 30. August 2026 zu sehen und täglich außer Montag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen sind unter www.eu-art-network.eu abrufbar.
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