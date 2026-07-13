Start für den Kultur Sommer mit viel Humor auf neuer Bühne
Der Kultur Sommer Güssing ist am 12. Juli im neuen Kulturzentrum Güssing feierlich eröffnet worden. Intendant Andreas Vitásek stellte den Abend unter das Motto „Echte Menschen“, das sich durch das gesamte Programm zog.
Im Mittelpunkt standen Geschichten des Alltags, Begegnungen und Widersprüche. Der Auftaktabend verband Kabarett, Musik und persönliche Erzählungen und bildete den Beginn eines mehrwöchigen Festivals.
Mit dem neuen Kulturzentrum setzt das Land Burgenland einen Impuls für den Kulturstandort Südburgenland. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sprach von einem neuen Kapitel in der Kulturgeschichte der Region.
Gemeinsam mit Andreas Vitásek standen unter anderem Thomas Stipsits, Dirk Stermann, Christof Spörk, Isabell Pannagl und Christina Kiesler auf der Bühne. Auch die Nachwuchstalente Sebastian Humi und Barbara Eichberger waren Teil des Programms. Für den musikalischen Rahmen sorgte „Da Blechhauf'n“.
Unter den Ehrengästen waren Landesrat Leonhard Schneemann, Gruppenvorstand Manfred Riegler, KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber sowie die Landtagsabgeordneten Roland Fürst und Bernd Strobl.
„‚Echte Menschen‘ ist kein Motto, sondern eine Haltung“, sagte Vitásek. Kabarett lebe davon, Menschen mit ihren Eigenheiten und Widersprüchen auf die Bühne zu bringen.
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Großen Applaus erhielten auch die beiden Newcomer. Barbara Eichberger präsentierte Figuren aus dem Wiener Gemeindebau, Sebastian Humi sprach über persönliche Erfahrungen. Beide treten am 27. Juli mit ihren Soloprogrammen im Kulturzentrum Güssing auf.
Der Kultur Sommer Güssing läuft bis 1. August und bietet ein Programm mit Kabarett und musikalischen Veranstaltungen.
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