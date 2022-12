Wie im Burgenland die Wartezeit aufs Christkind verkürzt wird

Weiden am See

Das lange Warten auf das Christkind können Eltern mit ihren Kindern am Heiligen Abend im Gemeindezentrum von Weiden am See verkürzen: Von 10 bis 14 Uhr bietet die Jugend Weiden erstmals eine Christkindl-Werkstatt, wo gebastelt wird.

Der Eintritt ist frei; Anmeldung bis spätestens 23. Dezember unter 0676/ 4056476

Eisenstadt

Wer den Flair eines Christkindlmarktes genießen möchte, kann das in Eisenstadt genießen: Geöffnet ist zwischen 10 und 14 Uhr. Mit etwas Glück gibt es noch Restplätze für die Kinderweihnacht im E-Cube. Kinder zwischen 4 und 10 Jahren wird beim Basteln das Warten auf das Christkind verkürzt.

Info unter 026/82/705-710

Mattersburg

Wer die Zeit am 24. Dezember an der frischen Luft verbringen möchte, hat am Eislaufplatz in Mattersburg (Michael Koch Str. 54) Gelegenheit dazu – geöffnet ist von 8 bis 13 Uhr.

Frauenkirchen

Für Spätentschlossene gibt es bis kurz vor der Bescherung im Franziskanerkloster in Frauenkirchen noch Gelegenheit, ab 10 Uhr Geschenke zu besorgen.

frauenkirchen.franziskaner.at