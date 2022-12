Initiative gegen Diebe: „Gott beschützt, Polizei unterstützt“

Etwa 100.000 Pilger, Touristen, Radfahrer und Biker besuchen jedes Jahr die Basilika in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See). Die barocke, römisch-katholische Wallfahrtskirche lockt aber auch immer wieder „schwarze Schafe“ an, die sich im Gotteshaus unter anderem am Opferstock zu schaffen machen.

Um potenziellen Sündern gleich präventiv das Handwerk zu legen, haben Bürgermeister Hannes Schmid sowie der Franziskanerpater und Stadtpfarrer Thomas Lackner nun gemeinsam mit der Polizeiinspektion Frauenkirchen die Aktion „Gemeinsam.sicher im Burgenland“ gestartet. Durch diese Initiative soll das Sicherheitsgefühl für die Basilikabesucher gewährleistet und potenzielle Diebe abgeschreckt werden.