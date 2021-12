Der fromme Adventmarkt mit ehrlichen Preisen

„Die Ehrlichkeit steckt im Menschen drinnen. Und für jene fünf Prozent, die sich damit schwer tun, haben wir die moderne Technik“, sagt Pater Thomas mit einem Lächeln.

In den Verkaufsräumen der Frauenkirchner Basilika wird auf Videoüberwachung gesetzt, um Missetätern auf die Schliche zu kommen. Langfinger haben bei dem Franziskaner-Pfarrer generell kein leichtes Spiel. Im Jahr 2014 hat der Geistliche einen Opferstock-Dieb eigenhändig in die Flucht geschlagen.

Was vielen nicht bewusst sei: Wer in einer Religionsstätte stiehlt, macht sich des schweren Diebstahls schuldig, mahnt Pater Thomas. Die „potenzielle Verletzung religiöser Gefühle“ beim Stehlen in einer Kirche wird in der österreichischen Rechtsprechung nach wie vor streng berücksichtigt.

Als effektive Diebstahlsicherung hat sich in Frauenkirchen ein am Ausgang platzierter Spiegel entpuppt. Wer nach dem Bezahlen guten Gewissens hineinschauen kann, der ist im „ehrlichen Adventmarkt“ willkommen: „Der Spiegel erinnert manche Leute daran: Hoppla, eigentlich sollte ich noch etwas in den Opferstock werfen“, erläutert Pfarrer Lackner.