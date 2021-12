Apetloner Firma „BioBloom“ bleibt mit CBD auf Erfolgskurs

Bis vor Kurzem war das noch anders. Im Vorjahr drohte sogar ein EU-weites Verbot von Cannabidiol, was wohl den Todesstoß für Unternehmen wie „BioBloom“ bedeutet hätte. Das gesamte Geschäftsmodell, das Denk und Werdenich in den letzten fünf Jahren aufgebaut haben, hing am seidenen Faden.