Mit Bio-Hanf aus Apetlon zum internationalen Erfolg

Hilfreich ist dabei die jahrzehntelange Erfahrung der Familie Denk in der biologischen Landwirtschaft – und ein Gespür für neue Ansätze sowie bei Produktentwicklungen. So hat man etwa eine eigene Anbautechnik in Reihen entwickelt. „Dadurch haben die Hanfpflanzen zum einen sehr viel Platz zum Wachsen und bekommen außerdem viel Licht. Sie können sich gesund entfalten und entwickeln so auf vollkommen natürliche Art und Weise hohe Konzentrationen der natürlichen Inhaltsstoffe“, erklärt Christoph Werdenich die Besonderheit der BioBloom-Anbautechnik.