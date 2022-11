In Frauenkirchen wurde eine neue Zeitkapsel versteckt

So nahe kommt man dem Himmel an keinem anderen Ort im Flachland rund um den Neusiedler See: Rund 15 Kilometer nördlich von Österreichs tiefstem Punkt (114 Meter Seehöhe in Apetlon, Anm.) ragen die zwei Kirchtürme der Basilika Frauenkirchen 53 Meter in die Höhe.

An ihrer Spitze wird ein Zeitzeuge des Jahres 2022 das nächste Jahrhundert verbringen. Auf Initiative von Pater Thomas Lackner wurden zwei Zeitkapseln in die beiden Gloriolen gelegt – das sind die gülden glänzenden Aufsätze ganz oben am Kirchturm.

„Mit der Aktion Zeitkapsel 2022 bis 2122 bieten wir die Möglichkeit an, dass man sich für die über-übernächste Generation verewigt. Der Mensch sucht nach etwas, das dieses Leben auf Erden überdauert. So Gott will, wird der Kirchturm in 100 Jahren noch stehen und das Dokument wird in der Kapsel drin sein. Damit kann jeder ein Stück Kirchturmgeschichte schreiben“, erzählt Pater Thomas im Gespräch mit dem KURIER.