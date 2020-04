Wer bis 30. April zum Neusiedler See darf - und wer nicht

Kritik kommt von der FPÖ, die Partei von Norbert Hofer befürchtet negative Auswirkungen auf den Tourismus und die Neos sehen keine Grundlage für die Einschränkung der Reisefreiheit innerhalb Österreichs. Die ÖVP ortet eine „willkürliche und wenig praktikable Einschränkung des Seezuganges“.

Auch wie die seit gestern Abend gültigen Zugangsbeschränkungen konkret umgesetzt werden sollen, ist unklar. „Weil die Rechtsgrundlage dafür noch nicht vorliegt“, sagt Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP). Nach dem Inkrafttreten der ersten Verordnung, also der Sperre aller Seebäder, wurden einfach Zufahrtsstraßen blockiert. Indirekt bestätigt wird die burgenländische Vorgangsweise von der Universität für Bodenkultur. Deren Experten sehen „Uferbereiche als besonders heikle Zonen nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen“.

"Rechtsunsicherheit hält viele von Besuch ab"

Ein Lokalaugenschein am Donnerstag, noch ohne Zugangsbeschränkung, ergab: Tote Hose am See. „Die Rechtsunsicherheit, was ist erlaubt und was nicht, wird viele von einem Besuch abhalten“, sagt Thomas Böhm, der seinen Surfshop „Upsidedown“ in Podersdorf wieder geöffnet hat. Ginge es nach ihm, wäre der See für alle geöffnet: „Unter der Auflage, dass Abstand gehalten wird.“ Beim Kiten oder Surfen müsse ohnehin eine Distanz von 10 Metern eingehalten werden. Platz wäre genug. Trotz Sonnenschein und 20 Grad ist kein einziger Surfer zu sehen. „Die Folge sind Umsatzeinbrüche von rund 80 Prozent“, sagt Böhm.