Corona-Krise: Strandbad wegen Ansturms gesperrt

Nicht erst seit der Corona-Krise, schon in den 1920er Jahren galt der Neusiedler See als "Meer der Wiener" und lockte die Stadtbevölkerung an den pannonischen Steppensee.

Aufgrund des sonnigen Wetters am vergangenen Samstag hatte es offenbar auch etliche Bewohner der Bundeshauptstadt an den Neusiedler See gezogen.

Doch der "große Ansturm" und die "Nichteinhaltung von Schutzmaßnahmen" in Bezug auf das Coronavirus, haben Michaela Wohlfart, Bürgermeisterin von Podersdorf, zum Setzen drastischer Maßnahmen veranlasst.

Seit Sonntag ist die Strandbadanlage gesperrt

„Es ist verständlich, dass die Leute ins Freie wollen“, sagt Wohlfart. Doch hunderte Erholungssuchende – etwa aus Wien und Niederösterreich – hätten am vergangenen Wochenende das Strandbad quasi gestürmt, schildert die Bürgermeisterin.