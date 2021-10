Wenn plötzlich eine ganze Tonne im Weg steht

Österreichweit kam es im Vorjahr zwar nur zu einem einzigen Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch sein Leben lassen musste. Insgesamt sei die Zahl der Wildunfälle in Österreich jedoch zuletzt deutlich angestiegen, meldet der österreichische Versicherungsverband (VVO) und appelliert an die Verkehrsteilnehmer, in Wildwechselzonen besonders wachsam zu fahren. Im Burgenland wurden im Vorjahr insgesamt 24 Personen bei Wildunfällen verletzt.

Die häufigste Unfallursache für Wildunfälle ist Unachtsamkeit und Ablenkung, gefolgt von nichtangepasster Geschwindigkeit. Jeder zweite Wildunfall ereignet sich in der Nacht. „Gerade in der Dunkelheit sind Wildtiere nur schwer rechtzeitig zu erkennen.

Lösungen gegen Wildunfälle

Eine vielversprechende Abhilfe können digitale Lösungen wie Nachtsichtgeräte in Fahrzeugen und die ereignisgesteuerten Wildwarnanlagen darstellen. Eine Warnung des Verkehrs erfolgt bei Letzteren nur dann, wenn sich Wildtiere tatsächlich in Straßennähe befinden. Erste Simulatorstudien zeigen positive Ergebnisse“, sagt dazu KFV-Direktor Othmar Thann.

Auch wenn man instinktiv lieber ausweichen würde, ist ein Ausweichmanöver nicht zu empfehlen. Stattdessen sollte im Ernstfall stark gebremst und das Lenkrad gut festgehalten werden.