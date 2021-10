Gerhard Kisser ist 80: Was der Museumsgründer als Nächstes vorhat

Noch bis 14. November ist das Freilichtmuseum Gerersdorf geöffnet. In der Winterpause soll dann an Restaurierungen der Strohdächer und Lehmböden, aber auch an neuen Exponaten gearbeitet werden.

Eines ist offensichtlich: Auch mit 80 Jahren wird Gerhard Kisser nicht müde, sein einzigartiges Museum weiter auszubauen. Dem KURIER gibt er einen Vorgeschmack auf das neueste Projekt im „Ensemble Gerersdorf“: „Den Glockenturm werden wir als Kapelle umbauen, mit einer von außen sichtbaren Holzkonstruktion. Das ist noch viel Arbeit, aber ich träume jetzt schon von dieser Kapelle“.