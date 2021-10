Ärztemangel im Burgenland: Keine Besserung in Sicht

Doch die Freude währte nicht lange: Am Montag hat die Ärztekammer die Stelle erneut ausgeschrieben – zum 14. Mal. Der Interessent habe die Bewerbung zurückgezogen, heißt es. Im Gespräch mit dem KURIER zeigt sich der frisch gewählte Bürgermeister Thomas Ranits (ÖVP) offen für Übergangslösungen. „Das Wichtigste ist, dass wir den Gemeindebürgern zeitnah eine ärztliche Versorgung anbieten können“.

Kein Einzelfall

Dass trotz mehrmaliger Ausschreibung kein Allgemeinmediziner gefunden wird, ist kein Einzelfall. Auch im mittelburgenländischen Weppersdorf und in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) versucht die Kammer in wiederholten Anläufen, die offenen Stellen zu besetzen. In Mattersburg und Oberwart wird bis 2022 ein Praktiker gesucht.

143 Stellen für Allgemeinmediziner gibt es im Burgenland. 62 Prozent der Kassenärzte können in den kommenden zehn Jahren in Pension gehen, sagt der Direktor der Ärztekammer Burgenland, Thomas Bauer. Zwar gebe es einige Projekte von Land und Gemeinden, die den Medizinern die Landarztstellen schmackhaft machen sollen (siehe Zusatzbericht). Doch ein Allheilmittel gegen den Ärztemangel ist noch nicht gefunden.

Wettbewerbsnachteil

Laut Burgenlands Ärztekammer-Vizepräsident Michael Schriefl sei auch in Zukunft „keine Besserung in Sicht“. Grund dafür sei vor allem ein „Wettbewerbsnachteil“, den das Burgenland durch die Zahlung vergleichsweise niedriger Honorare durch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) habe.

Von der ÖGK heißt es dazu, dass die Verhandlungen mit dem Burgenland liefen. Mitte Oktober sei der nächste Termin anberaumt.