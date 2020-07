Ärztemangel: Welche Maßnahmen helfen sollen

Der Aufwand ist größer geworden, die Organisation komplizierter: Seit Auftreten der Pandemie herrschen in Arztpraxen strenge Sicherheitsvorkehrungen. So auch in der Ordination von Michael Schriefl in Mörbisch.

Nur wenige Patienten dürfen im Warteraum Platz nehmen, Fiebermessen ist erforderlich. Einfach beim Arzt „vorbeirutschen“ gehe nicht mehr.