Burgenland: Zwei Covid-19-Fälle in zwei Pflegeheimen

Zwischen den beiden Fällen besteht kein direkter Zusammenhang, was die Sache nicht einfacher macht. Als die positiven Testergebnisse bekannt wurden, hat das Land sofort mit der Testung aller Bewohner und des Personals begonnen.

Contact Tracing läuft

Die Frau aus dem Bezirk Güssing wurde im Zuge einer Krankenhausbehandlung positiv getestet, hat aber keine Symptome und befindet sich in einem isolierten Bereich im Krankenhaus Güssing. Die Mitarbeiterin des Oberwarter Pflegeheimes hat Symptome, befindet sich aber in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne. Sämtliche Kontaktpersonen wurden bereits abgesondert. In den beiden Heimen herrscht derzeit Besuchsverbot, ein umfangreiches Contact Tracing ist im Laufen.