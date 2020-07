Corona: Fahrschul-Mitarbeiter wurde positiv getestet

Bei einer Häufung von Fällen in einem Bezirk würden die erforderlichen Maßnahmen nach einer Interessensabwägung von den Gesundheitsbehörden in enger Abstimmung mit dem Koordinationsstab und den Fachabteilungen des Landes getroffen. Test- und Schutzmaterial sei ausreichend vorhanden. In den vergangenen Monaten habe man vorgesorgt, dass die wichtigsten Einrichtungen im Gesundheitsbereich und in der Landesverwaltung auch bei steigendem Bedarf und Engpässen am Markt mit Material versorgt werden können.

"Learning by doing"

Die Arbeit während der Coronakrise sei ein „ständiges learning by doing“, betonte der Koordinationsstab. Von diesem könne man im Falle einer möglichen zweiten Welle profitieren. Interne Prozessabläufe und Abläufe in den Gesundheitsbehörden seien nach den Erfahrungen in den vergangenen Monaten optimiert worden.

Auch die Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H. (Krages) sieht sich auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet. Sie befinde sich „nach wie vor im Corona-Modus“, sagte ein Krages-Sprecher. Es gebe weiterhin Besuchsregelungen, eine Zugangstriage, Terminvergaben für Ambulanzen sowie Hygiene-, Masken- und Abstandsregelungen. Nicht notwendige Kontakte im Spital würden vermieden.

"Sind jederzeit bereit"

Auch die Krisen- und Koordinationsstäbe in den vier Krankenhäusern in Oberwart, Güssing, Oberpullendorf und Kittsee bestehen laut KRAGES weiterhin und sind jede Woche mehrmals über Video in Kontakt. „Wir wären jederzeit bereit, weitere Maßnahmen einzuführen“, betonte der Sprecher. Darüber werde je nach Entwicklung dynamisch entschieden.

Bei den notwendigen Materialien wie Masken sei die KRAGES bis Jahresende abgesichert. In Oberwart können auch bereits eigene PCR-Tests durchgeführt werden.

Ab Herbst soll das in allen KRAGES-Spitälern möglich sein.