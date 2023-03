Durch diese Maßnahmen sollen Lieferengpässe vermieden werden. Problematisch wird es nämlich, wenn bei den ersten warmen Temperaturen alle Pool-Besitzer gleichzeitig wegen einer Füllung anrufen.

In den vergangenen Jahren habe sich laut Portschy ein wahrer Wildwuchs entwickelt. In manchen Gemeinden habe mehr als jeder dritte Haushalt einen eigenen Pool.

„Die Becken haben zwischen 25 und 40 Kubikmeter Wasserinhalt. Wenn man im Schnitt von 30 ausgeht, dann ist das so viel Wasser, wie eine vierköpfige Familie in zwei Monaten verbraucht“, rechnet Portschy, der für 50 Millionen Liter Wasser in seinem Verbandsgebiet zuständig ist.