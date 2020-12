Was das Burgenland für Vergleiche mit Esterhazy & Co. bezahlte

Die ÖVP möchte wissen, was im Kleingedruckten der Vergleiche steht, die das Land in den vergangenen Jahren abgeschlossen hat. Man werde den Landesrechnungshof (BLRH) deshalb mit einer Prüfung beauftragen, kündigten ÖVP-Obmann Christian Sagartz und Rechnungshofausschuss-Obmann Thomas Steiner am Mittwoch in Eisenstadt an.