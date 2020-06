Warum es Urlauber im Sommer nach Pannonien zieht

Die Obfrau des Vereins „Urlaub am Bauernhof“ betreibt mit ihrer Familie in Oslip den Remushof. Die Kombination von Natur, Wein und Outdoor-Aktivitäten mache einen Urlaub am Hof attraktiv, meint Jagschitz. Vor allem im Südburgenland sei die Nachfrage größer als in den Vorjahren.