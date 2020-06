Bei Auslandsreisen drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen

Steckt man sich im Urlaub mit Corona an, dann zählen ab dem dritten Krankentag sämtliche Tage des Krankenstandes nicht mehr als Urlaub, sondern als Krankenstand. Muss der Mitarbeiter nur in Quarantäne, so wäre er ja eigentlich noch arbeitsfähig. Bis dato gilt Felten zufolge die Rechtsmeinung, dass der Dienstgeber bis zu einer Woche Ausfall weiterhin zu bezahlen habe. Dies könnte sich Corona-bedingt nun auf zwei Wochen verlängern.