So wird im Wald nachhaltig und dennoch mit Profit gearbeitet

"Die arbeitenden Maschinen im Live-Einsatz machen die Veranstaltung besonders attraktiv. Was man sonst nur aus der Ferne beobachten kann, wird hier für alle Besucher zugänglich und greifbar", so Brunner weiter. Bereits 2022 war dieses Highlight ein Publikumsmagnet, und auch heuer wird mit regem Interesse gerechnet.

"Es ist uns sehr wichtig, mit der Bewusstseinsbildung bei den Jüngsten anzufangen und so das Interesse am Wald und an der Arbeit mit Holz früh zu wecken", erklärt Grün. Besonders Schulklassen sind eingeladen, sich vor Ort über verschiedene Berufsfelder im Forstbereich zu informieren. An mehreren Stationen können die Schüler direkt mit Fachleuten sprechen und Einblicke in die vielfältigen Tätigkeiten im Wald gewinnen.

Wald als Arbeitsplatz

Der Wald ist nicht nur ein wichtiger Lebensraum, sondern auch ein bedeutender Arbeitsplatz. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Holzes – von der Ernte über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung – sind qualifizierte Fachkräfte gefragt. Daher legen die Veranstalter in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf das Thema Berufsorientierung. "Der Wald bietet viele Möglichkeiten für junge Menschen. Durch die Waldtage wollen wir auch dieses Potenzial zeigen und die Begeisterung für diese Berufe wecken", so Grün.