"Wild im Bild": Wie ein Uhu-Paar in einem Seeadler-Horst Junge groß zieht

In der Natur kommt es oft anders, als Mensch denkt. So zum Beispiel auch im Fall des aktuellen Livestreams von "Wild im Bild" auf den Flächen von Pannatura, der landwirtschaftlichen Sparte der Esterhazy Betriebe.

Dort gibt es nämlich seit Kurzem ein frisch verliebtes Uhu-Paar, das es sich in einem alten Seeadler-Horst gemütlich gemacht hat, wie im Livestream zu sehen ist.

Der Livestream der Nestkamera zeigt ab sofort die Aufzucht der beiden Anfang April geschlüpften Jungtiere unter dem Link pannatura.at/wildimbild – frei zugänglich über alle Geräte. So können Interessierte einzigartige Einblicke in die Tierwelt mitverfolgen, die sonst verborgen bleiben. Unter diesem Link finden sich auch Livestreams von Seeadlern aus den vergangenen Jahren.

Esterhazy, Birdlife, Jagd Österreich und WWF arbeiten zusammen

Heuer werden allerdings seltene Einblicke in das Leben einer Uhufamilie bei der Jungenaufzucht gewährt – in Zusammenarbeit mit BirdLife Österreich, Jagd Österreich und dem WWF Österreich. Die notwendige Ruhe und Vielfalt ist in der modernen Kulturlandschaft für Tiere allerdings vielerorts nicht mehr gegeben.