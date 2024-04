Biofeldtage 2024: Wissenschaft und Praxis am Feld

Dritte Auflage

Nach den Veranstaltungen in den Jahren 2018 und 2021 gehen die Biofeldtage in Donnerskirchen heuer in ihre dritte Auflage, sämtliche Ausstellerplätze sind bereits vergeben.

170 Programmpunkte

gibt es bei den Biofeldtagen 2024 am 24. und 25. Mai in Donnerskirchen mit über 180 Ausstellern und rund 65 Vortragenden. Mehr als 100 landwirtschaftliche Geräte werden live im Einsatz sein.

Informationen

Das gesamte Programm der beiden Tage finden Sie unter biofeldtage.at. Dort gibt es auch Tickets; bis zum 10. Mai zu ermäßigten Preisen.