Bereit zum Abflug: Seeadler wurde mit Sender ausgestattet

Bald ist für den jungen Seeadler die Zeit gekommen, den elterlichen Horst am Neusiedler See zu verlassen und die eigenen Flügel zu spannen. Experten des WWF begleiten ihn dabei: Dank eines GPS-Senders können die Flugrouten des Adlers in Echtzeit mitverfolgt werden.

Auf den Esterhazyschen „Pannatura“-Flächen im Nordburgenland ist es zur Tradition geworden, dass jedes Jahr im Frühling nestjunge Seeadler besendert werden. Das dient einerseits der Erforschung des Verhaltens der seltenen Greifvogelart, andererseits aber auch ihrem Schutz.

