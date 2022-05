Österreichischer Seeadler lieferte Rekordflug bis nach Russland

Fünf junge Seeadler sind heuer im Rahmen des Forschungs- und Schutzprogramms der Naturschutzorganisation WWF Österreich mit Sendern ausgestattet worden. Während die Tiere in wenigen Wochen ihre Horste verlassen sollen, lieferte Seeadler "Orania" bereits einen Langstrecken-Rekord. 2019 ist "Orania" im Nationalpark Donau-Auen geschlüpft und besendert worden und flog zwischen Jänner und Mai 2.300 Kilometer bis an den Nördlichen Dwina-Fluss in Russland.

"Noch nie konnten wir eine so weite Reise eines Seeadlers aus Österreich dokumentieren. Den bisherigen Rekord hat sie verdoppelt. Orania scheint zielstrebig auf Friedensmission", wird Christian Pichler, Seeadler-Experte des WWF (World Wide Fund for Nature) in einer Aussendung am Donnerstag zitiert.