Vier-Tage-Woche soll Facharbeiter locken

Aufwertung für Lehre

„Der Lehrberuf müsste noch mehr aufgewertet werden. Früher hat es immer geheißen, geh’ in die Schule und lern was – deshalb gibt es heute viele Studienabgänger, die sich am Arbeitsmarkt schwertun. Die handwerklichen Berufe sind absolut gefragt“, sagt Erhardt.

Auch im Bereich der Freizeiteinrichtungen und der Gastronomie herrscht ein Mangel an Fachkräften. In der St. Martins Therme und Lodge setzt man auf flexible Arbeitszeitmodelle. „Von Teilzeit bis Vollzeit also von fünf Stunden bis inklusive Überstundenpauschalen bieten wir sämtliche Arbeitszeitmodelle an“, erklärt eine Sprecherin. Ganztägige Verpflegung und ein eigenes Mitarbeiterhaus als Unterkunft sollen den Job schmackhaft machen.