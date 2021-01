VGT mobilisiert Tausende Unterstützer gegen Gatterjagd

Es gab zwar neue Auflagen für die Betreiber und nach heftiger Kritik von Tierschützern wurden die Bewegungsjagden in den Gattern auch abgeschafft. Doch die Zäune bleiben geschlossen und nach Freigabe der Behörde könne weiterhin auf bewegtes Wild bei Treibjagden geschossen werden. Im Landtag wurde die Gesetzesnovelle beschlossen.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) forderte eine Volksabstimmung gegen die Gesetzesnovelle und brachte auch die nötigen 1.500 Unterstützer ein. Die Jagdgesetznovelle wurde dadurch blockiert. Jetzt hat der VGT insgesamt acht Wochen Zeit 12.000 Unterstützer für die Volksabstimmung zu finden. „Allein am Donnerstag erreichten uns mehr als 4.000 Unterschriften per Post“, heißt es vom VGT. Derzeit wurden bereits mehr als 8.000 Unterschriften beim Land abgegeben. Das Ziel, fünf Prozent der Wahlberechtigten zum Unterschreiben zu bringen, sei in greifbarer Nähe und muss bis 4. Feber abgeschlossen sein.

Es wäre die erste Volksabstimmung in Österreich auf Landesebene, die „von unten“ erzwungen worden ist. „Landeshauptmann Doskozil irrt sich, wenn er meint, er könne einfach so die Gatterjagd wieder einführen, nachdem sie im März 2017 verboten worden ist. Die Burgenländer wollen darüber in einer Volksabstimmung entscheiden“, meint VGT-Obmann Martin Balluch.