„Unwettergefahr ist noch nicht gebannt“

Etwa zwei Wochen wird es noch dauern, dann wird in der Blaufränkischland-Gemeinde Neckenmarkt mit der Lese der Zweigelttrauben begonnen. „Qualitativ schaut es derzeit nach einer guten Ernte aus“, sagt Franz Heincz, Obmann der Winzerkellerei Neckenmarkt. Mengenmäßig werde es Einbußen geben, erklärt Heincz. Gemeinsam mit Gerald Wieder, Obmann des Weinbauvereins Neckenmarkt und dem Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung, Günther Kurz, machte er sich bei einem Lokalaugenschein in den Neckenmarkter Weinrieden ein Bild der Lage. Der Spätfrost Ende April und zwei Hagelunwetter – das letzte war am 17. August – haben in den Weingärten große Schäden angerichtet, stellt das Trio fest. In den rund 510 Hektar Rebflächen Neckenmarkts werde es vermutlich etwa 50 Prozent Ausfälle geben.