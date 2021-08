Am Wochenende wurden abermals schwere Schäden nach Unwettern verzeichnet. Straßen mussten nach einem Erdrutsch in der Steiermark gesperrt werden und es kam zu Überflutungen in Niederösterreich und dem Burgenland. Der Wetterdienst UBIMET spricht in seiner Zwischenbilanz des Sommers von einem zweigeteilten Österreich.

So war es von Unterkärnten bis ins östliche Flachland im Juni und Juli bis zu drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Der Westen zeigt sich hingegen nur knapp überdurchschnittlich. Seit Sommerbeginn konnte man bei UBIMET bereits mehr als eine Million Blitze feststellen. Das sind schon jetzt so viele wie üblicherweise in einem ganzen Sommer vorkommen.

Trockener Juni

Nach dem vergleichsweise trockenen Juni verzeichnete Österreich im Juli hohe Regenmengen, die beinahe ausschließlich von schweren Gewittern verursacht wurden. So gingen auch am vergangenen Wochenende in der Steiermark, in Kärnten und Tirol Muren ab. In Kärnten mussten wegen des heftigen Regens zwei Kletterer gerettet werden, in Tirol ging ein Erdrutsch ab. In Niederösterreich und im Burgenland führten Regen, Hagel und Windböen über 100 km/h zu Überflutungen und Sturmschäden.