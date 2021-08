Was für die Breitspurbahn in Österreich spricht

Das Projekt Breitspurbahn war noch gar nicht auf der sprichwörtlichen Schiene – und schon wurden die ersten Proteste dagegen organisiert. Vor allem in jenen Regionen, die als möglicher Standort für die Endstation und das Verladeterminal infrage kommen, also südlich von Wien in Niederösterreich und dem Nordburgenland, regte sich heftiger Widerstand, obwohl die Umsetzung des Projekts in weiter Ferne liegt.