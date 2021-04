Breitspurbahn: Endstation oder Zwischenstopp?

Stillstand, Lob und Kritik

Die grüne Ministerin verweist jedoch auf den Stillstand aufseiten der ausländischen Partner, wo sich „weder die Umsetzung noch die Finanzierung des Gesamtprojekts“ abzeichne. „Im Planungsprozess herrscht auf slowakischer Seite momentan Stillstand“, sagt Gewessler über den geplanten 400 Kilometer langen Schienenstrang vom ostslowakischen Umladebahnhof Košice bis in den Osten von Wien.

Dort hatte sich in den betroffenen Gemeinden angesichts der prognostizierten zusätzlichen 260.000 Lkw pro Jahr bereits Widerstand formiert. Im Rahmen des im November 2018 gestarteten SP-V Verfahrens (Strategische Prüfung Verkehr; Anm.) waren zahlreiche negative Stellungnahmen abgegeben worden. Unter anderem vom Land Burgenland, das sich in bei diesem Thema in einer Koalition mit Niederösterreich befindet.

NÖ-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko begrüßt den Projektstopp: „Die Antworten sorgen endlich für Sicherheit in der Region.“ Als eine „vertane Chance“ sieht die Angelegenheit hingegen Thomas Salzer, Präsident der nö. Industriellenvereinigung. „Gerade vor dem Hintergrund einer Energie- und Mobilitätswende sollten wir den Ausbau des Schienennetzes für den internationalen Gütertransport forcieren und nicht bremsen.“