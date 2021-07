Erneut Warnung vor Megaprojekt Breitspurbahn

„Es ist ein Wahnwitz, dass ein grünes Ministerium einen Lobautunnel und Schnellstraßen-Projekte prüfen lässt und im Gegenzug viel mehr Lkw-Verkehr produzieren will“, so Daniel. Die Bürgerinitiative wolle jedenfalls wachsam bleiben und voraussichtlich im Spätsommer neue Aktivitäten setzen, kündigt Wolfgang Daniel an.

Anfrage im Parlament

Demnächst findet die Causa auch im Parlament eine Fortsetzung. In einer neuerlichen Anfrage wollen abermals die SPÖ-Abgeordneten von Gewessler wissen, was denn nun der aktuelle Standpunkt des Ministeriums sei. „Laut unserer Informanten wird das Projekt in der Slowakei sehr wohl von privaten Investoren weiterverfolgt“, warnen Köllner und Brandstätter und fordern mehr Informationen dazu.

Seitens des Verkehrsministeriums wird jedenfalls auf den langen Zeithorizont bei Projekten dieser Art verwiesen. Aktuell gebe kaum reale Auswirkungen durch die abgeschlossene Strategische Prüfung Verkehr, weshalb derzeit auch keine näheren Angaben zu etwaigen Folgen wie Trassenführung oder Ähnlichem gemacht werden könnten.