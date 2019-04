Uhudler: Warum der Kultwein ein echter Burgenländer bleibt

Rückendeckung erhält er sowohl von den burgenländischen Grünen als auch von SPÖ-Landtagspräsidentin Verena Dunst. Beide befürworten die EU-weite Legalisierung des Uhudlers. Laut Spitzmüller sind " Direktträger resistent gegen verschiedene Krankheiten, Schädlinge und Pilze und benötigen keine Pestizide. Sie können also als besonders nachhaltige Kulturen betrachtet werden und tragen zur biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft bei." Es sei nicht verständlich, warum nicht alle Produzenten die Möglichkeit bekommen sollten, Uhudler jeglicher Sorte anzubauen. "Vor allem deshalb, weil die Marke `Uhudler` ja weiter für das Südburgenland geschützt wäre. Aber es ist nicht nachvollziehbar, warum ich bei mir zu Hause in Oberschützen nicht jede Direktträgersorte aussetzen darf, die ich will, um daraus etwa Marmelade herzustellen", sagt Spitzmüller.