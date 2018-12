Der Uhudler ist Familientradition

Das Südburgenland ist für Thomas Dunst und seine Frau Viktoria Heimat. Zum Heimatgefühl gehört auch der Uhudler, dem sich die beiden mit ihrer Nebenerwerbslandwirtschaft verschrieben haben. „Meine Großeltern, waren, wie die meisten Menschen im Pinkatal, Bauern“, sagt Thomas Dunst, der aus Eberau, Bezirk Güssing, stammt. Seine Großmutter kommt aus der Uhudlerhochburg Heiligenbrunn, „sie ist in der Kellergasse aufgewachsen“, sagt der Nebenerwerbs-Winzer. Und seine Frau Viktoria hat einen Weinkeller in Heiligenbrunn von ihrer Großmutter bekommen. Die beiden leben und arbeiten zwar in Wien, sind aber so oft es geht in ihrem Wochenendhaus im Pinkatal oder im Weingarten. In der Freizeit arbeitet die ganze Familie zusammen, keltert Uhudler und stellt Fruchtsäfte her.