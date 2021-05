Thermen öffnen: Viel Freiraum in Sauna und Schwimmbecken

Über eine äußerst gute Buchungslage am Pfingstwochenende freut man sich in der einzigen Therme im Bezirk Neusiedl am See. In der St. Martins Lodge seien an den kommenden Feiertags- und Wochenendterminen nur noch Restplätze zu haben, lässt Geschäftsführer Klaus Hofmann den KURIER wissen. Diese vielen Buchungen im Hotel waren laut Hofmann auch ausschlaggebend dafür, dass die Therme am 19. Mai überhaupt aufgesperrt wird. Denn wirtschaftlich rentabel sei der Betrieb bei einer Besucherhöchstzahl von 300 Personen, statt der gewohnten 900, nicht.

„Wir freuen uns, endlich wieder die Rolle des Gastgebers leben zu können. Wir sind bestens vorbereitet und warten schon sehnsüchtig darauf, die ersten Gäste begrüßen zu dürfen“, gibt sich Hofmann zweckoptimistisch. Um den Thermen-Fans einen möglichst sicheren und Vorgaben-konformen Aufenthalt zu ermöglichen, habe man in Summe 300 Einzelmaßnahmen gesetzt.