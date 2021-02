Teststraßen des Landes stoßen an Grenzen

Die ÖVP übte Kritik an der Teststrategie des Landes und sprach von „Chaos“ mit viel zu wenig Kapazität. „Es erreichen uns Hunderte Anrufe von verunsicherten Unternehmern, weil sie keinen Termin bekommen“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth. Vor allem tausende Pendler aus Ungarn wollen sich testen lassen, um weiter einreisen zu dürfen.

Die SPÖ gibt die Schuld an die ÖVP-Bundesregierung weiter, die keine Test-Kapazitäten geschaffen habe, obwohl die neuen Verordnungen gemacht wurden, wie SP-Gesundheitssprecher Killian Brandstätter sagte. An zusätzlichen Testmöglichkeiten werde gearbeitet. „Es soll in vielen Gemeinden dezentrale Testmöglichkeiten geben“, teilt Landesrat Schneemann mit. Details werden am Montag präsentiert.

„Wir haben nur zehn Minuten gebraucht“, sagten zwei Männer aus Ungarn am Freitag. Sie melden sich gleich für den nächsten Test an, in sieben Tagen.