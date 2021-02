15 Anzeigen bei Demo gegen Freistellung von Amtsärztin

Mittwochvormittag zwischen 9 und 10 Uhr fand eine Kundgebung in Jennersdorf statt. Rund 70 Personen haben laut Polizei daran teilgenommen. Die Veranstaltung war angemeldet als "Protest gegen die Suspendierung der Amtsärztin Dr. Koller". Mit Flugzetteln, Tranparenten und einer Lautsprecheranlage wurde demonstriert. "Nach einer Ankündigung, die Covid-Bestimmungen im Rahmen der Demonstration einzuhalten, wurden 15 Anzeigen wegen Nichttragens eines Mund-Nasenschutzes erstattet", erklärt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland.

Die Amtsärztin hatte in Oberwart bei einer Anti-Corona-Maßnahmen Demonstration am Podium gesprochen und gegen eine "Gesundheitsdiktatur" gewettert, der KURIER hat berichtet. Als der Auftritt in den sozialen Medien geteilt wurde, wurde auch das Land Burgenland auf die Amtsärztin aufmerksam und es wurde eine Dienstfreistellung ausgesprochen. Auch ihren Job in einer steirischen Therme wurde der Medizinerin gekündigt.

Bis zum Ende der Kundgebung kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen, heißt es von der Polizei.