Südburgenland-Graz: Bummelbus soll Expresslinie werden

Die drei neuen Busse, die in der Früh von Oberwart beziehungsweise Güssing nach Graz und am Nachmittag wieder zurückfahren, sind nämlich fast zwei Stunden unterwegs. Und das für eine Strecke, die mit dem Auto in maximal einer guten Stunde zurückgelegt werden kann. Grund dafür ist, dass die Buslinien auch die ländlichen Regionen zwischen dem Südburgenland und Graz versorgen und an dementsprechend vielen Haltestellen stehenbleiben müssen.

Doskozil: „Erster Schritt“

Dem Land ist das durchaus bewusst, weshalb Doskozil bei der Präsentation auch von einem „ersten Schritt“ sprach: „Nach einem einjährigen Probebetrieb werden wir überprüfen, wie das Angebot angenommen wurde, um die künftigen Linien optimal an die Bedürfnisse anzupassen“, stellt der Landeschef in Aussicht.