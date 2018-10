G1: Lebensader für südliche Pendler

„Seit neun Jahren bin ich mit der Linie G1 unterwegs“, sagt Anita Kovacsits und öffnet die Bustür am Hauptplatz in Oberwart. Busfahrerin ist sie zufällig geworden: „Ich hatte einen Gutschein für die Fahrschule und hab dann gleich auch den Busschein gemacht“, sagt Kovacsits, dann habe eines das andere ergeben. „400 Kilometer fahre ich pro Dienst. Start ist um 3.35 Uhr in Güssing, und um halb eins zu Mittag bin ich zu Hause“, sagt die Buschauffeurin. Mehr als 1300 Fahrgäste sind pro Tag mit der Linie G1 vom Südburgenland nach Wien unterwegs.