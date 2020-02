Nur 21 Prozent pendeln öffentlich

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen für die Strecken nur relativ wenige. Die Arbeitswege werden in Niederösterreich zu rund 65 Prozent mit dem Pkw oder dem Motorrad zurückgelegt, heißt es in der Analyse. „21 Prozent nutzen den öffentlichen Verkehr, acht Prozent das Rad und fünf Prozent gehen zu Fuß in die Arbeit“, sagt Markus Wieser, Präsident der AK NÖ. Dieser Wert habe sich in den letzten Jahren kaum verändert.

Für Wieser sind das nicht nur Zahlen. Neben der finanziellen Belastung sei das Pendeln auch eine Belastung für die Gesundheit. Das zeigen Umfragen bei Mitgliedern der AKNÖ. „Es braucht daher bessere Unterstützung, etwa durch den Ausbau öffentlicher Verbindungen“, so Wieser. Der öffentliche Verkehr müsse zudem als Alternative zum „(teuren) Auto“ attraktiv gestaltet sein.