Strom trotz Blackout: Notstromaggregate für die Feuerwehren

Damit vollzieht das Burgenland den nächsten Schritt auf dem Weg, an dessen Ende künftig die einzelnen Feuerwehrhäuser in den Gemeinden als - früher so bezeichnete - "Sicherheitsinseln" fungieren sollen.

Bei der heutigen Präsentation der Pläne wurde von " Feuerwehrhäusern als Notfallzentren" gesprochen, die im Ernstfall laut Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz "erste Anlaufstelle" für die Bürger sein sollen. Zum Beispiel dann, wenn es einen längeren Stromausfall gibt.

Im Feuerwehrgebäude halte sich dann auch der Bürgermeister auf, dem ein Notfallhandbuch für verschiedene Szenarien zur Verfügung stehe. Für die Bevölkerung soll es an Ort und Stelle eine medizinische Versorgung geben, Nahrungsmittel sollen bereitgehalten werden, sagte Tschürtz.

Die konkreten Pläne für ein Blackout-Szenario und Pilotprojekte betreffend die Feuerwehrhäuser als Notfallzentren sollen in ein bis zwei Monaten vorgestellt werden.